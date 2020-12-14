За розбій та крадіжку житель Хмельниччини проведе за ґратами 7 років

Хмельницький апеляційний суд залишив без змін вирок міськрайонного суду, яким йому призначено покарання у виді 7 років та 3 місяці позбавлення волі з конфіскацією майна

Про це повідомляє Depo.Хмельницький з поcиланням на прес-службу прокуратури області.

За результатами розгляду апеляційної скарги обвинуваченого, Хмельницький апеляційий суд залишив без змін вирок Хмельницького міськрайонного суду, яким йому призначено покарання у виді 7 років та 3 місяці позбавлення волі з конфіскацією майна.

У результаті проведеного досудового розслідування встановлено, що у травні 2018 року раніше судимий за злочини проти власності 58-річний місцевий мешканець проник до одного з будинків у м. Красилів та викрав звідти кошти та майно. Через тиждень зловмисник повторив спробу протиправного заволодіння чужим майном та проник у інший будинок. Однак був пійманий «на гарячому», оскільки господар перебував вдома. Тоді розбійник напав на нього, завдав тілесних ушкоджень та втік разом з мобільним телефоном потерпілого.

Стороною обвинувачення в суді повністю доведено винуватість вказаної особи у вчиненні кримінальних правопорушень. З призначеним вироком суду першої інстанції покаранням засуджений не погодився та оскаржив його в апеляційному порядку, однак цю скаргу залишено без задоволення.