За розбій у воєнний час франківчанину загрожує до 15 років ув’язнення

За процесуального керівництва Окружної прокуратури міста Івано-Франківська скеровано до суду обвинувальний акт стосовно 18-річного місцевого жителя за фактом розбою, вчиненому в умовах воєнного стану (ч. 4 ст. 187 КК України).

За даними слідства, 18 березня зловмисник, перебуваючи на території гаражного кооперативу в Івано-Франківську, з метою заволодіння мобільним телефоном напав на 62-річного чоловіка. Він наніс чоловіку кілька ударів кулаками в обличчя та каменем по голові.

Внаслідок цього потерпілий отримав тяжкі тілесні ушкодження.

Після вчинення кримінального правопорушення, нападник з місця події зник, а викраденим майном розпорядився на власний розсуд.

Досудове розслідування у вказаному провадженні здійснювали слідчі Івано-Франківського районного управління поліції.

Нагадаємо, що за злочини, вчинені у воєнний час посилено кримінальну відповідальність. Зокрема, за розбій в умовах воєнного стану передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк від восьми до п’ятнадцяти років із конфіскацією майна.

Івано-Франківська обласна прокуратура