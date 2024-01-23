За розбій, зґвалтування та вбивство уродженцю Запоріжжя загрожує довічне ув’язнення

Рівненською окружною прокуратурою направлено до Рівненського міського суду обвинувальний акт стосовно раніше судимого уродженця Запорізької області, обвинуваченого у жорстокому розбійному нападі, поєднаному з вбивством та зґвалтуванням жінки (ч. 4 ст. 187, ч. 5 ст. 152, п. 6, п. 9, п. 10 ч. 2 ст. 115 КК України).

Слідством встановлено, що пізно ввечері 25 липня минулого року, після відпочинку біля озера в обласному центрі, п’яний обвинувачений повертався до місця свого проживання. На вулиці В’ячеслава Чорновола він розминувся з 29-річною жінкою, яка поверталася додому з роботи. Обвинувачений наздогнав потерпілу, накинувся на неї і погрожуючи канцелярським ножем, заволодів мобільним телефоном, прикрасами та іншими речами. Не обмежившись розбоєм, чоловік повалив жертву на землю, зґвалтував її та задушив. З награбованим обвинувачений пішов додому. Вранці наступного дня тіло потерпілої виявили перехожі.

Правоохоронці на місці події зібрали докази та того ж дня встановили особу нападника. Його затримали та повідомили про підозру. На вилучених біля потерпілої речах виявили генетичний матеріал обвинуваченого, а вдома у зловмисника знайшли награбоване майно з генетичними матеріалами потерпілої. У ході слідства проведено близько двох десятків експертиз, серед них – судово-медична, комплексна психолого-психіатрична, ряд молекулярно-генетичних досліджень та інші. Усі зібрані докази підтверджують вчинення інкримінованих діянь чоловіком, який до того ж вже відбував покарання за зґвалтування. Наразі обвинувачений перебуває під вартою.

Досудове розслідування проводили слідчі Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 10 до 15 років або й довічне.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

За матеріалами Рівненської окружної прокуратури