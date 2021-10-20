За розбійні напади до 8 років ув’язнення з конфіскацією майна засуджено жителя Тячева

За доводами прокурора Тячівської окружної прокуратури 32-річного мешканця районного центру засуджено до 8 років позбавлення волі із конфіскацією майна за фактом вчинення розбою, поєднаного із проникненням у житло (ч. 3 ст. 187 КК України).

У ході досудового розслідування встановлено причетність обвинуваченого до двох розбоїв, вчинених у Тячеві у 2019 та 2020 роках. Чоловік проникав до помешкань пенсіонерок та, погрожуючи, вимагав віддати йому цінні речі. В одному з випадків потерпіла навіть отримала тілесні ушкодження за намагання втекти. Залякавши жінок, він забирав золоті прикраси, грошові кошти та інше майно, яке надалі зберігав у своєму помешканні.

Варто зауважити, що закарпатець вже має п’ять судимостей – за хуліганство, майнові злочини, погрози тощо. За доводами окружної прокуратури на період досудового розслідування він знаходився під вартою.

Примітка: вирок суду першої інстанції набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, встановленого КПК України, якщо таку скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги судове рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції (ст. 532 КПК України).

Пресслужба Закарпатської обласної прокуратури