За розбійні напади на оселі літніх людей засуджено учасника ОЗГ

Організовану злочинну групу у складі чотирьох осіб правоохоронці викрили у січні 2020 року. Зловмисники вчинили низку розбоїв у містах Світловодськ та Знам’янка.

За принципової та послідовної позиції прокурорів Кіровоградської обласної прокуратури засуджено одного із учасників цього злочинного угруповання (ч.4 ст.187 КК України).

Вирок суду – 11 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Рішення ухвалив Знам’янський міськрайонний суд.

Прокурори довели у суді, що 39-річний засуджений входив до складу стійкого злочинного угруповання, члени якого взимку 2020 року, з метою наживи, вчинили кілька розбоїв на помешкання самотніх пенсіонерів у с. Знам’янка Друга. Незважаючи на ретельну конспірацію злочинців, ролі кожного із учасників угруповання вдалося встановити, а щодо одного із членів злочинної групи – довести в ході судових слухань кожен епізод злочинної діяльності.

Інформацію про те, що пенсіонери мають грошові заощадження, зловмисники отримували заздалегідь. До осель потерпілих потрапляли глибоко вночі. Використовували заточки та ножі, обличчя маскували під балаклавами. Злочини вчиняли з особливим цинізмом, вдаючись до різних методів психологічного впливу на пенсіонерів та насильства – залякували, в’язали та били. Потерпілі літні люди при цьому зазнали серйозних психологічних та фізичних страждань.

Кіровоградська обласна прокуратура