За розбійний напад на будинок мешканки на Миколаївщині затримано раніше судимого зловмисника

11 лютого до відділення поліції № 1 Вознесенського районного управління поліції надійшло повідомлення від 73-річної жінки про те, що вона стала жертвою розбійного нападу.

Зі слів потерпілої, близько 14:30 до її будинку проник невідомий, який погрожуючи ножем, вимагав грошові кошти. В цей час в будинку літньої потерпілої знаходилася соціальний працівник, яка миттєво вибігла з будинку та почала кликати про допомогу.

В цей час поряд знаходився чоловік, який почув крики про допомогу та кинувся наздоганяти зловмисника, який тікав. Але марно.

Перехожий одразу зателефонував до поліції та надав орієнтування та прикмети нападника.

В результаті вчасних та професійних дій працівники сектору реагування патрульної поліції встановили особу зловмисника, ним виявився 34-річний раніше судимий за аналогічні злочини місцевий мешканець.

Поліцейські доставили зловмисника до відділку поліції, де він був затриманий в порядку ст. 208 КПК України.

За вказаним фактом слідчі розпочали кримінальне провадження за ознаками ч. 3 ст. 187 КК України «Розбій з проникненням у житло», що карається позбавленням волі на строк до дванадцяти років із конфіскацією майна.

За погодженням із прокуратурою вирішується питання щодо повідомлення про підозру у злочині та обрання запобіжного заходу.

Триває слідство.

Відділ комунікації ГУНП в Миколаївській області