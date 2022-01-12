За розбійний напад на голову ОТГ на Одещині та озброєний опір правоохоронцям судитимуть двох чоловіків

Прокурори Одеської обласної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт стосовно двох чоловіків за фактом розбою, незаконного поводження зі зброєю та посягання на життя працівників правоохоронних органів (ч. 1 ст. 14, ч. 3 ст. 187, ч. 1 ст. 263, ст. 348 КК України).

За даними слідства, наприкінці липня до правоохоронних органів надійшла інформація про те, що мешканець Миколаївщини підшукує спільника для скоєння розбійного нападу на житло голови однієї з ОТГ Березівського району Одеської області з метою заволодіння коштами

Спільники розподілили між собою ролі. Вони зброїлись вогнепальною зброєю, взяли з собою маски, рукавички, скотч та, діючи згідно плану, вночі проникли до помешкання потерпілої, де їх затримали правоохоронці, незважаючи на озброєний опір.

Наразі за клопотанням прокуратури обвинувачені перебувають під вартою.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювали слідчі Головного управління Нацполіції в Одеській області за оперативного супроводу співробітників Одеського управління внутрішньої безпеки ДВБ Нацполіції.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

За матеріалами Одеської обласної прокуратури