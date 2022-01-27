За розбійний напад на літнього чоловіка у Харкові затримано чотирьох осіб

За процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури повідомлено про підозру чотирьом особам за фактом розбою, поєднаного з проникненням у житло (ч. 3 ст. 187 КК України).

За даними слідства, у грудні 2021 року четверо чоловіків отримали інформацію про наявність у 86-річного харків’янина значної суми коштів. Зловмисники розробили план, щоб заволодіти майном своєї жертви, для чого неодноразово стежили за чоловіком.



26 січня 2022 року четверо злочинців прибули до будинку, розташованого по вул. Ромашкіна у Харкові, де мешкав літній чоловік. Один із зловмисників залишився в автомобілі, щоб слідкувати за ситуацією ззовні.



Троє його спільників подзвонили до квартири потерпілого та представились співробітниками поліції. Коли літній чоловік відчинив двері, троє чоловіків напали на нього, використовуючи ніж.

Усіх чотирьох затримано на місці події в порядку ст. 208 КПК України. Затриманими виявилися 39-річний, 38-річний, 49-річний, 22-річний мешканці Харкова.

27 січня затриманим повідомлено про підозру. Наразі вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу.

Крім того, перевіряється причетність підозрюваних до інших розбійних нападів на території м. Харкова та області.

Досудове розслідування проводять слідчі Слідчого управління ГУНП в Харківській області, оперативний супровід здійснюють співробітники Харківського управління Департаменту внутрішньої безпеки Національної поліції України.

Санкція статті передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років із конфіскацією майна.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Харківської обласної прокуратури