За розбійний напад на Одещині та нанесення смертельних побоїв мешканець Молдови проведе в Україні 13 років за ґратами

Прокурори Роздільнянської місцевої прокуратури підтримували обвинувачення у суді стосовно мешканця Республіки Молдова, який скоїв розбійний напад та забив до смерті 57 — річного чоловіка.

Вироком районного суду зловмисника визнано винним та засуджено до 13 років позбавлення волі з конфіскацією майна (ч. 4 ст. 187, ч. 3 ст. 146, ч. 3 ст. 289, ч. 2 ст. 121 КК України).

Слідством встановлено, що у червні минулого року, засуджений, перебуваючи в стані алкогольного сп’яніння, разом з ще одною особою, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, напали на потерпілого та побили біля воріт його будинку в одному із селищ Роздільнянського району.

Надалі, чоловіки проникли до помешкання господаря та викрали його майно. Після чого помістили потерпілого до салону його ж автомобілю та вивезли в поле, де залишили помирати.

Від завданих численних тяжких тілесних ушкоджень, зокрема травм головного мозку, чоловік помер.

Пресслужба Одеської обласної прокуратури