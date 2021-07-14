За розбійний напад поліція розшукує 43-річного жителя Луцька (фото)

Співробітники ГУНП у Волинській області встановлюють місцезнаходження 43-річного уродженця Черкаської області Терехова Валерія Васильович, 10 березня 1978 року народження. Розшукуваний останнім часом проживав у Луцьку.

Чоловік скоїв злочин, передбачений ч.4 ст. 187 (розбій) Кримінального кодексу України та переховується від органів суду.

Поліція звертається до громадян, яким відома інформація про місцезнаходження розшукуваного громадянина, просимо невідкладно телефонувати до поліції за телефонами: 068-947-53-07, 099-142-03-82 або 102.

Конфіденційність гарантуємо.

Сектор комунікації поліції Волинської області