За розбійний напад та незаконне зберігання наркотиків мешканець Лисичанська проведе понад 7 років за ґратами 

Вироком Лисичанського міського суду Луганської області місцевого мешканця визнано винним у вчиненні розбійного нападу, а також незаконному

придбанні та зберіганні наркотичного засобу без мети збуту (ч. 2 ст. 187, ч. 1 ст. 309 КК України).

Публічне обвинувачення підтримували прокурори Лисичанської місцевої прокуратури Луганської області.

У ході судового розгляду встановлено, що у травні 2020 року 32-річний раніше судимий громадянин, перебуваючи у квартирі знайомого, з метою заволодіння чужим майном умисно завдав чоловіку удар скляною пляшкою по голові, внаслідок чого той втратив свідомість та впав на підлогу. У подальшому зловмисник заволодів грошовими коштами потерпілого у розмірі близько 5 тис. грн.

Крім того, правоохоронцями викрито вказану особу на придбанні та зберіганні наркотичного засобу – канабісу – вагою близько 10 г без мети збуту, а

саме для особистого вживання.

Сторона обвинувачення надала суду беззаперечні докази, що підтверджують винуватість громадянина. З урахуванням позиції прокуратури

суд призначив йому покарання у вигляді 7 років 1 місяця позбавлення волі з конфіскацією майна.

До набрання вироком законної сили особа перебуватиме під вартою.

Прес-служба прокуратури Луганської області