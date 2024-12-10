За розбійний напад і вбивство фермера до 14 та 12 років ув’язнення засуджено двох жителів Миколаєва

За публічного обвинувачення Баштанської окружної прокуратури визнано винними двох мешканців Миколаєва у вбивстві, вчиненому за попередньою змовою групою осіб із корисливих мотивів, розбої та зберіганні наркотичних засобів (п. 6, п. 12 ч. 2 ст. 115, ч. 4 ст. 187, ч. 1 ст. 309 КК України).

Їм призначено покарання – 14 та 12 років позбавлення волі.

Прокурор у суді довів, що у липні 2015 року засуджені проникли до будинку 43-річного фермера в смт Березнегувате. Застосувавши фізичне насильство, вони напали на чоловіка та заволоділи його грошима у сумі 10 800 грн.

Внаслідок побиття потерпілий помер на місці.

Крім того, одному із засуджених інкриміновано незаконне зберігання наркотичного засобу – канабісу вагою понад 15,5 грама.

До винесення вироку засуджені перебували під вартою.

Судове рішення може бути оскаржене в апеляційному порядку.

Миколаївська обласна прокуратура