За розбійний напад і вбивство житель Дубенщини проведе за ґратами 11 років

Прокурор Дубенської окружної прокуратури в суді довів вину чоловіка у розбійному нападі, вчиненому в умовах воєнного стану та поєднаному із проникненням в житло, завданні умисних тяжких тілесних ушкоджень, що спричинили смерть потерпілої, а також носінні холодної зброї, придбанні та зберіганні вибухових речовин без передбаченого законом дозволу та погрозі вбивством і насильством щодо правоохоронців у зв’язку з виконанням ними службових обов’язків (ч. 4 ст. 187, ч. 2 ст. 121, ч. 1, ч. 2 ст. 263, ч. 1 ст. 345 КК України).

Демидівський районний суд за сукупністю злочинів призначив зловмиснику остаточне покарання у вигляді 11 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Так, вночі 1 лютого цього року 42-річний чоловік, озброєний пістолетом, спорядженим гумовими кулями, та сокирою, у пошуках грошей розбив вікно та проник до будинку в селі Бондарі, де проживали 2 жінки. Він кілька разів вистрілив у потерпілих, а потім ще й вдарив їх сокирою.

Жінки чинили опір, але отримали тяжкі тілесні ушкодження, від яких одна з них за 11 днів померла у лікарні. Заволодіти грішми нападнику не вдалося.

Медиків та правоохоронців викликали сусіди, і вже за кілька годин працівники поліції затримали зловмисника. Ним виявився житель Дубенщини. При собі чоловік мав гранату, ножі, сокиру, пістолет і набої, а під час затримання погрожував вбивством та фізичним насильством працівникам поліції.

У суді він переконував, що вбивати жінку наміру не мав, зброю взяв для залякування, а на злочин пішов через борги.

Рішення ще не набрало законної сили, сторони можуть оскаржити його в апеляційному суді.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

За матеріалами Дубенської окружної прокуратури