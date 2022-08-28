За розбійний напад на 39-річного чоловіка затримали двох мешканців Кам’янського

Нападники побили потерпілого та відібрали барсетку з особистими речами.

Злочин стався 27 серпня о 22:30 в Південному районі міста. 39-річний чоловік на зупинці громадського транспорту зустрічав дружину з роботи. В цей час до нього підійшли двоє чоловіків та попросили закурити. Почувши відмову підозрювані побили потерпілого та заволоділи особистими речами.

Правоохоронці провели ряд необхідних розшукових дій та затримали нападників. Ними виявилися двоє місцевих жителів 19-ти та 25-ти років. Викрадені речі вилучені.

Чоловіків затримали в порядку ст.208 Кримінального процесуального кодексу України. За погодженням з Кам’янською окружною прокуратурою чоловікам повідомили про підозру у скоєні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 187 (розбій) Кримінального кодексу України. Наразі вирішується питання про обрання їм запобіжного заходу. Також правоохоронці перевіряють причетність підозрюваних до скоєння аналогічного виду злочинів.

Відділ комунікації поліції Дніпропетровської області

за матеріалами Кам’янського РУП