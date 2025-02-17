За розбійний напад на АЗС на Миколаївщині затримано двох чоловіків

За процесуального керівництва Окружної прокуратури міста Миколаєва двом мешканцям с. Коблеве Миколаївського району повідомлено про підозру у розбійному нападі, вчиненому в умовах воєнного стану (ч. 4 ст. 187 КК України).

За даними слідства, 9 лютого 2025 року вночі поблизу села Коблеве двоє чоловіків, віком 25 і 28 років, закривши обличчя масками, увірвалися до приміщення АЗС. Вони завдали тілесних ушкоджень охоронцю та, погрожуючи касиру ножем, вимагали гроші. Забравши всю виручку з каси та сейф із готівкою на загальну суму 105 тисяч гривень, нападники втекли.

14 лютого, в результаті кропіткої роботи правоохоронців і проведених оперативно-розшукових заходів, зловмисників затримали.

Під час обшуків за місцем їхнього проживання вилучено одяг і взуття, у якому вони скоїли злочин, частину викрадених коштів, ножі та сейф, викрадений із автозаправної станції.

За клопотанням сторони обвинувачення суд обрав підозрюваним запобіжний захід – тримання під вартою без можливості внесення застави.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 15 років із конфіскацією майна.

Досудове розслідування здійснюють слідчі ВП № 8 МРУП ГУНП у Миколаївській області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України, особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку й встановлено обвинувальним вироком суду.

Миколаївська обласна прокуратура