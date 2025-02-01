За розбійний напад на колишню співмешканку жителя Полтавського району засудили до 8 років ув’язнення

За публічного обвинувачення Полтавської окружної прокуратури жителя Полтавського району визнано винним у крадіжці та розбійному нападі, вчинених повторно, в умовах воєнного стану (ч. 4 ст. 185, ч. 4 ст. 187 КК України).

У суді прокурор довів, що у вересні 2022 року чоловік, проживаючи зі співмешканкою у Полтаві, викрав із шафи золотий браслет жінки.

У листопаді того ж року він прийшов у гараж вже до колишньої співмешканки для з’ясування стосунків та у присутності її двох малолітніх дітей завдав кілька ударів кулаком в обличчя, спричинивши потерпілій тілесні ушкодження середньої тяжкості. У подальшому зірвав із шиї золотий ланцюжок та зник із місця події.

При призначенні покарання суд врахував, що чоловік неодноразово притягувався до кримінальної відповідальності за злочини проти власності.

Наразі його засуджено до 8 років позбавлення волі з конфіскацією майна. До набрання вироком законної сили він перебуватиме під вартою.

Пресслужба Полтавської обласної прокуратури