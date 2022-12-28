За розбійний напад на односельчанина мешканця Київщини засуджено до 8 років позбавлення волі з конфіскацією майна

Прокурори Згурівського відділу Броварської окружної прокуратури у суді довели вину мешканця Київщини, раніше неодноразово судимого за вчинення корисливих злочинів, у скоєнні розбійного нападу (ч. 2 ст. 187 КК України).

Так, у жовтні 2021 року в селі Усівка Броварського району обвинувачений побачив біля магазину чоловіка з сумкою.

З метою заволодіння майном потерпілого, він завдав йому численні удари руками та ногами по різних частинах тіла і заволодів його сумкою, якою розпорядився на власний розсуд. Чоловіка з множинними переломами було госпіталізовано до медичного закладу.

Враховуючи наведені прокурором доводи суд призначив громадянину покарання у вигляді 8 років позбавлення волі з конфіскацією майна. До набрання вироком законної сили останній перебуватиме під вартою.

Київська обласна прокуратура