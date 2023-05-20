За розбійний напад на підприємця на Одещині затримали двох зловмисників

Дізнавшись, що потерпілий буде пересуватися на автівці з чималою сумою коштів, один зі зловмисників виманив чоловіка у глухе місце, де побив і відібрав сумку з грошима, а інший – чатував неподалік на автомобілі, щоб забрати спільника з місця скоєння злочину.

Встановивши маршрут пересування 60-річного підприємця, який повинен був їхати у справах з 15 тисячами доларів США, 27-річний зловмисник попросив його підвезти до одного з сіл Одеського району. Чоловік, який час від часу підзаробляє в якості перевізника, не відмовив «клієнту». Втім, щойно вони заїхали на польову дорогу, яка вела до пункту призначення, пасажир почав бити водія заздалегідь підготовленим кастетом, зірвав з його плеча сумку, де замість омріяної суми знаходилися лише п’ять тисяч гривень, і, сполоханий водієм, що проїжджав повз, втік. 26-річний поплічник нападника, який чекав на нього неподалік на автомобілі, щоб швидко втекти, також помітив небажаного свідка, і поїхав геть без нікого.

Потерпілий звернувся по допомогу до поліції та лікарів. Медики надали йому допомогу, діагностувавши травму голови, множинні садна та забої. Правоохоронці ж «по гарячих слідах» затримали правопорушників. Старший з них – уродженець Сумщини, неодноразово судимий за крадіжки та незаконне зберігання наркотиків, молодший – житель Одеси.

Гроші, здобуті фігурантами злочинним шляхом, поліцейські вилучили. На підставі зібраних доказів слідчі повідомили чоловікам про підозру у нападі з метою заволодіння чужим майном, поєднаному із застосуванням насильства, яке є небезпечним для життя потерпілого (розбої), скоєному за попередньою змовою групою осіб в умовах воєнного стану, що передбачено ч. 4 ст. 187 Кримінального кодексу України. Цей злочин тягне за собою покарання від восьми до п’ятнадцяти років позбавлення волі із конфіскацією майна. Наразі поліцейські клопочуть щодо обрання підозрюваним запобіжного заходу.

Слідчі дії тривають.

ГУ Національної поліції в Одеській області