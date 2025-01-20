За розбійний напад на підприємця в Турці на Львівщині затримано п’ятьох чоловіків

За процесуального керівництва Самбірської окружної прокуратури 5 чоловікам повідомлено про підозру у розбої, вчиненому за попередньою змовою групою осіб, поєднаному з проникненням у житло (ч. 4 ст. 187 КК України). Двом з них додатково інкримінують незаконне заволодіння транспортним засобом (ч. 3 ст. 289 КК України).

За даними слідства, на початку січня у Турці п’ятеро мешканців Самбірщини здійснили розбійний напад на місцевого підприємця.

Підозрювані прийшли до потерпілого додому. Зачинивши у ванній його дружину та онуку, побили господаря дому і, погрожуючи ножем та пістолетом, пограбували. Зокрема, забрали три мобільні телефони, планшет, золотий ланцюжок та кошти в розмірі 10 000 грн.

Після скоєного троє з фігурантів залишилися контролювати, аби власник помешкання не викликав поліцію. Тим часом двоє інших, незаконно заволодівши машиною підприємця, поїхали в офіс його фірми, де викрали близько 1 000 000 грн.

Надалі вони втекли, залишивши машину неподалік, після чого зателефонували спільникам, що можна залишити помешкання потерпілого.

Незабаром, завдяки злагодженій роботі правоохоронців, усіх фігурантів встановили та затримали.

Внаслідок нападу 64-річний потерпілий отримав легкі тілесні ушкодження.

Під час обшуків за місцем проживання підозрюваних виявлено та вилучено маски, предмет, схожий на пістолет, частину викраденого майна та інші речові докази.

За клопотанням прокурора наразі підозрюваним обрано найсуворіший запобіжний захід – тримання під вартою без права внесення застави.

Слідчі дії тривають, призначено ряд експертиз.

Досудове розслідування здійснюють слідчі слідчого відділу ВП №2 Самбірського райвідділу поліції Головного управління Нацполіції у Львівській області, оперативний супровід – Управління карного розшуку Головного управління Нацполіції області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Відділ інформаційної політики Львівської обласної прокуратури