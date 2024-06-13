За розбійний напад на рівненських підприємців зловмисник відсидить за ґратами 11 років

Прокурором Рівненської окружної прокуратури у суді доведено вину 33-річного чоловіка, який, за попередньою змовою групою осіб, скоїв розбійний напад, поєднаний з проникненням до житла потерпілих та спрямований на заволодіння майном у великих розмірах (ч. 4 ст. 187 КК України).

Так, у ніч на 23 серпня 2021 року, рівнянин, раніше судимий за злочини проти власності, діючи за попередньою змовою з невстановленою особою, незаконно проникли до квартири рівненських підприємців. Коли подружжя повернулося додому, зловмисники напали на них, розпилили в обличчя сльозогінний газ, побили, зв’язали та заклеїли скотчем роти потерпілим. Із сейфу підприємців нападники викрали 15 000 доларів США та 500 Євро та втекли з місця події.

Під час судового розгляду обвинувачений своєї вини не визнав та всіляко заперечував причетність до злочину.

Вироком Рівненського міського суду чоловіка визнано винним та призначено покарання у вигляді 11 років позбавлення волі із конфіскацією майна.

Наразі вирок суду законної сили ще не набрав, сторони можуть оскаржити його в апеляційному суді. До вступу рішення в законну силу обвинувачений перебуватиме під вартою.

Примітка: відповідно до ч. 1 ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

За матеріалами Рівненської окружної прокуратури