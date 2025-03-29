За розбійний напад на жінку жителя Хмельниччини засуджено до 12 років позбавлення волі

За публічного обвинувачення прокурорів Летичівської окружної прокуратури суд визнав 44-річного мешканця Деражнянської громади винним у вчиненні розбою (ч. 4 ст.187 КК України). Його засуджено до 12 років позбавлення волі з конфіскацією всього майна, крім житла.

Подія сталася в червні 2024 року.

Перебуваючи в стані алкогольного сп’яніння, чоловік напав на 62-річну жінку. Зловмисник побив потерпілу, забрав її мобільний телефон та втік.

В той же вечір нападника було затримано правоохоронцями.

Виявилося, що він уже притягувався до кримінальної відповідальності за аналогічні злочини.

Свою вину обвинувачений не визнав та у скоєному не розкаявся.

Вирок суду не набрав законної сили та може бути оскаржений в апеляційному порядку.

До набрання рішення суду чинності чоловік продовжує перебувати під вартою.

Пресслужба Хмельницької обласної прокуратури