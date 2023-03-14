За розбійний напад та вбивство фермера трьох чоловіків засуджено до довічного позбавлення волі

За публічного обвинувачення прокурорів Дніпропетровської обласної прокуратури визнано винними трьох учасників групи в умисному вбивстві з корисливих мотивів, розбої та незаконному заволодінні транспортним засобом (п.п. 6, 12 ч. 2 ст. 115, ч. 4 ст. 187, ч. 3 ст. 289 КК України). Вироком суду їх засуджено до довічного позбавлення волі.

Прокурори в суді довели, що у грудні 2018 року троє чоловіків, один з яких працівник виправної колонії, вдерлися до домоволодіння місцевого фермера на території Криничанського району. У будинку, крім господаря, перебували шість членів сім’ї, включаючи двох малолітніх дітей.

Погрожуючи застосуванням насильства, засуджені зв’язали присутніх та почали вимагати грошові кошти і коштовності. Дізнавшись місцезнаходження сейфу, вони прострелили ногу та руку господарю.

Після заволодіння коштовностями, золотими прикрасами та грошовими коштами у розмірі майже 580 000 гривень нападники нанесли чоловіку численні удари по тілу та смертельне ножове поранення у грудну клітину.

Засуджені намагалися покинути місце скоєння злочину на автомобілі фермера, проте під час руху кермо заблокувалося і заволодіти транспортним засобом чоловікам не вдалося.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювалось співробітниками територіального управління ДБР, розташованого у місті Полтава, та слідчого управління ГУНП в Дніпропетровській області.

Офіс Генпрокурора