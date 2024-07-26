За розбійний напад у Вінниці засуджено двох рецидивістів

За публічного обвинувачення прокурора Вінницької окружної прокуратури двох раніше неодноразово судимих жителів Черкащини та Херсонщини, у тому числі за вчинення розбійних нападів, судом визнано винуватим у вчиненні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 187 КК України (розбій, тобто напад з метою заволодіння чужим майном, поєднаним із насильством, небезпечним для життя чи здоров’я особи, яка зазнала нападу та з погрозою застосування такого насильства, вчинений за попередньою змовою групою осіб, особою, яка раніше вчинила розбій, вчинений в умовах воєнного стану).

За результатами розгляду та оцінки наданих прокурором у ході судового розгляду доказів підсудних визнано винуватими у вчиненні інкримінованих їм злочинів.

Вироком суду обом підсудним призначено покарання у виді позбавлення волі строком на 10 років з конфіскацією всього належного їм майна.

Прокурором у суді доведено, що у вересні 2023 року 50-річний черкащанин та 47-річний житель Херсонщини, які більшу половину свого життя провели за ґратами, винаймаючи подобово житло у Вінниці, здійснили розбійний напад на жінку, яка здала їм в оренду квартиру.

Зловмисники нанесли їй численні удари по обличчю, тулубу та зв’язали скотчем руки і ноги так, що потерпіла не могла рухатися. Погрожуючи позбавити її життя, один із злочинців приставив до шиї жінки ніж, наказав їй мовчати.Заволодівши 6 тис. грн потерпілої, її мобільним телефоном та наручним годинником зловмисники залишили місце події.

До ухвалення вироку чоловіки перебували під вартою.

Пресслужба Вінницької обласної прокуратури