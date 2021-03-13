За розбите лопатою авто поліції п’яного львів’янина оштрафували на 17 тис. грн

Окремо суд розглядає справу про позбавлення водійських прав

Жовківський районний суд Львівщини визнав винним у хуліганстві та оштрафував на 17 тис. грн львів’янина, який розбив службове авто поліції лопатою. За нетверезе водіння львів’янину загрожує 10,2 тис. грн штрафу та позбавлення водійських прав на один рік, цю справу суд розглядає окремо.

Наприкінці лютого цього року на трасі Львів – Рава-Руська у Куликові патрульні зупинили авто Renault Kangoo через несправну підсвітку номерного знаку. У 46-річного львів’янина, який керував авто, поліцейські помітили ознаки сп’яніння. Перевірка на алкотестері показала результат 1,94 проміле.

Під час складення адміністративних матеріалів водій дістав з автомобіля лопату та почав трощити службовий Mitsubishi Outlander поліції. Зокрема, він пошкодив лобове скло та бампер, завдавши матеріальних збитків на 37,5 тис. грн.

46-річний водій уклав угоду про визнання винуватості з прокурором. Представник управління патрульної поліції Львівщини у судове засідання не прийшов, однак подав письмову заяву, у якій вказав, що обвинувачений відшкодував завдану матеріальну шкоду.

Дослідивши матеріали справи, суддя Володимир Мікула визнав водія винним у хуліганстві та оштрафував на 17 тис. грн.

Справу щодо нетверезого водіння також розглядає Жовківський райсуд Львівщини. Йому загрожує 10,2 тис. грн штрафу та позбавлення водійський прав на рік. Однак рішення суду у цій справі ще немає. // zaxid.net