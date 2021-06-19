За розголошення державної таємниці судитимуть двох співробітників Служби безпеки України

За процесуального керівництва прокурорів Київської обласної прокуратури закінчено досудове розслідування у кримінальному провадженні відносно двох співробітників Служби безпеки України за обвинуваченням у вчиненні злочину передбаченого ч. 2 ст. 28 та ч. 1 ст. 328, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 163 КК України (розголошення відомостей, що становлять державну таємницю, особами, яким ці відомості стали відомі у зв’язку з виконанням службових обов’язків, вчинене групою осіб)

Про це йдеться в повідомленні прес-служби Київської обласної прокуратури.

Слідством було встановлено, що підозрювані, маючи допуск та доступ до державної таємниці, з метою особистого збагачення, на замовлення третіх осіб за грошову винагороду передавати останнім відомості СБУ щодо об’єктів оперативної зацікавленості оперативних підрозділів, в тому числі інформацію про наявність контррозвідувальних та оперативно-розшукових справ.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні завершено, обвинувальний акт щодо усіх учасників скеровано до суду.

Досудове розслідування здійснювалось слідчим Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві за оперативного супроводу УВБ СБ України

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду

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