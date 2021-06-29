За розкрадання ₴2 млн. адресної допомоги мешканцям Київщини судитимуть експосадовця КОДА
Печерською окружною прокуратурою міста Києва направлено до суду обвинувальний акт стосовно колишнього начальника відділу Київської обласної ради, який шахрайським шляхом за попередньою змовою із підпорядкованим працівником заволодів бюджетними коштами у великому розмірі (ч.ч. 2, 3 ст. 190, ч. 1 ст. 366 КК України).
За даними слідства, керівник одного з відділів Київської облради, залучивши підпорядкованого йому службовця, організував незаконну схему заволодіння бюджетними коштами, виділеними згідно програми «Турбота» на допомогу окремим категоріям громадян, а саме інвалідам, ветеранам війни та праці, учасникам бойових дій та іншим.
Шляхом підробки відповідних розпоряджень про виділення матеріальної допомоги вони вносили у списки осіб без законних підстав. Таким чином, упродовж 2018-2019 років працівники облради заволоділи бюджетними коштами на суму понад 2 млн грн.
Обвинувальний акт відносно підпорядкованого працівника вже перебуває на розгляді суду.
Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
За матеріалами Київської міської прокуратуриTweet