За розкрадання ₴3,7 млн. на відновленні енергоінфраструктури Одещини після обстрілів судитимуть двох керівників підрядних компаній

Прокурори Одеської обласної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт стосовно двох директорів підрядних компаній за фактом заволодіння державними коштами та службового підроблення (ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України).

Слідством встановлено, що обвинувачені заволоділи державними коштами виділеними на відновлення енергетичної інфраструктури регіону, яка була пошкоджена через ворожі обстріли взимку минулого року.

НЕК «Укренерго», з метою ліквідації наслідків ракетних обстрілів, уклало договір з підрядною організацією для здійснення будівельно-монтажних відновлювальних робіт електричного обладнання. За договором необхідно було виконати роботи з демонтажу та переміщення двох автотрансформаторів для заміни пошкоджених та їх підключення.

В якості субпідрядної організації для залізничних перевезень підрядник залучив раніше знайомого директора логістичної компанії, з яким мав договір транспортного експедирування.

Обвинувачені, достеменно знаючи, що автотрансформатори вже перевезено територією Одеської області, внесли до актів виконаних робіт недостовірні відомості щодо вартості їх транспортування та послуг з міжнародних перевезень, які фактично не виконувались.

Внаслідок таких дій державному підприємству завдано понад 3,7 млн грн збитків.

З метою відшкодування завданої кримінальним правопорушенням шкоди прокуратурою пред’явлений позов.

Досудове розслідування – СУ ГУНП в Одеській області, оперативний супровід – УСБУ в Одеській області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Одеської обласної прокуратури