За розкрадання ₴5 млн. під час реконструкції парку та будівництва дитбудинку сімейного типу на Луганщині судитимуть 3-х осіб

Луганська обласна прокуратура направила до суду обвинувальний акт стосовно 3 учасників організованої групи за фактом заволодіння бюджетними коштами в особливо великих розмірах шляхом зловживання своїм службовим становищем та підроблення документів (ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366 КК України).

За даними слідства, керівник одного з будівельних підприємств області організував злочинну групу, до складу якої увійшли три виконавці. Упродовж 2019 року підрядна організація виконувала роботи з реконструкції парку відпочинку у місті Рубіжне та будівництва дитячого будинку сімейного типу у Новопсковському (наразі Старобільському) районі.

З метою заволодіння бюджетними коштами директор фірми-підрядника, його заступник, інженер виробничо-технічного відділу та виконавець ремонтних робіт вносили до офіційної документації необґрунтовано завищену більше ніж у 2 рази вартість придбаних та використаних будматеріалів, інструментів та обладнання. Цими діями обласному бюджету завдано майже 5 млн грн збитків.

Заходи з викриття проводилися прокурорами спільно зі слідчими та оперативними співробітниками 3 управління Головного управління СБУ в Донецькій та Луганській областях.

В рамках кримінального провадження з метою можливої конфіскації накладено арешт на майно обвинувачених загальною вартістю близько 4 млн гривень.

Матеріали розслідування стосовно ще одного учасника організованої групи – виконавця ремонтних робіт, виділені в окреме провадження, підозрюваного оголошено у розшук.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

За матеріалами Луганської обласної прокуратури