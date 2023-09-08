За розкрадання ₴6 млн. на підводних роботах під час будівництва Подільського мосту судитимуть керівника КП

Подільська окружна прокуратура міста Києва скерувала до суду обвинувальний акт відносно директора КП «Дирекція з будівництва шляхово-транспортних споруд м. Києва» за фактом службової недбалості, що спричинила тяжкі наслідки, під час здійснення будівництва Подільського мосту (ч. 2 ст. 367 КК України).

Згідно з матеріалами слідства, у грудні 2020 року генпідрядник будівництва вказав у документах неправдиві дані про обсяги та вартість виконаних підводних робіт. Йдеться, зокрема, про роботи з очищення металоконструкцій від обростання на глибині 12-20 метрів із залученням водолазної станції на Подільському мостовому переході через р. Дніпро у м. Києві.

У межах даного провадження правоохоронці провели огляд на будівництві Подільського мосту із залученням експертів та водолазів.

За висновками експертів роботи на суму понад 6 млн грн. документально не підтверджуються. Проте внаслідок службової недбалості замовника робіт вказані кошти були перераховані на рахунки генпідрядника.

Обвинувальний акт скеровано до Подільського районного суду м. Києва для розгляду по суті.

Нагадаємо, раніше у межах даного розслідування директору КП, а також керівнику генпідрядної організації повідомлено про підозру за фактами завищення вартості на оренді машин та механізмів на 104 млн грн, завищення вартості робіт з використанням найманого обладнання на 36 млн грн, а також завищення вартості робіт з фарбування прольотних плит Подільського мосту на 2 млн грн.

Досудове розслідування інших фактів протиправної діяльності під час здійснення будівництва Подільського мостового переходу через р. Дніпро у м. Києві триває.

Викрито правопорушення прокурорами спільно зі слідчими Подільського УП ГУНП у м. Києві та УСР в м. Києві ДСР НП України.

Пресслужба Київської міської прокуратури