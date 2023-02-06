За розкрадання ₴885 тис. на реконструкції гімназії судитимуть керівника КП та підрядника

Голосіївською окружною прокуратурою м. Києва скеровано до суду обвинувальний акт щодо керівника комунального підприємства та підрядника, злочинна діяльність яких завдала збитків державі на суму понад 885 тисяч гривень (ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366 КК України).

Згідно з матеріалами слідства, комунальне підприємство уклало з товариством-підрядником ряд договорів щодо проведення будівельних робіт з реконструкції гімназії у Голосіївському районі міста Києва з прибудовою будівель і споруд.

З метою заволодіння бюджетними коштами підозрювані внесли до офіційних документів неправдиві відомості щодо вартості та обсягів виконаних робіт, завдавши збитки столичного бюджету на суму понад 885 тисяч гривень.

Наразі обвинувальний акт щодо керівника комунального підприємства та підрядника направлено до Голосіївського районного суду м. Києва для розгляду по суті.

Санкція статті найбільш суворого інкримінованого злочину передбачає покарання від семи до дванадцяти років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.

Примітка: відповідно до ч. 1 ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Київська міська прокуратура