За розкрадання держмайна судитимуть керівників геріатричної установи та підрядної організації

Кагарлицькою місцевою прокуратурою затверджено та скеровано до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні відносно директора одного із пансіонатів для пристарілих Департаменту соціального захисту населення Київської ОДА, який знаходиться в м. Ржищів, та директора фірми-підрядника, яким інкримінують розтрату бюджетних коштів у великих розмірах шляхом внесення завідомо неправдивих відомостей до офіційних документів (ч. 4 ст. 191, ч. 1ст. 366 КК України).

Так, 11 березня минулого року заклад уклав договір із підрядним підприємством на реконструкцію адміністративних приміщень, а за два дні було підписано акти виконаних робіт та платіжні документи з переведення бюджетних коштів на рахунки комерсанта.

Враховуючи, що вказані роботи виконані не були, про що свідчить висновок будівельно-технічної експертизи, пансіонат для пристарілих сплатив майже 270 тис гривень за неіснуючі підрядні роботи.

Примітка: відповідно до частини першої статті 62 Конституції України особа вважається не винуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Київської обласної прокуратури