За розкрадання гумдопомоги на суму понад ₴1 млн. 350 тис. у Дніпрі затримали учасників злочинного угрупування

Двоє мешканців м. Дніпра були затримані під час спроби продати гуманітарну допомогу, призначену для надання військовим та потерпілим від російської агресії.

Діяльність злочинного угрупування припинили поліцейські слідчого управління ГУНП в Дніпропетровській області, управління стратегічних розслідувань та співробітники прокуратури Дніпропетровської області.

16 червня за силової підтримки спецпризначенців КОРД відбулися обшуки, в ході яких за місцем мешкання фігурантів, вантажному й легковому автомобілях, а також у складському приміщенні у м. Кам’янське, були виявлені консерви та харчові продукти загальною вагою понад 13 тонн, призначені для надання гуманітарної допомоги.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 201-2 Кримінального кодексу України (незаконне використання з метою отримання прибутку гуманітарної допомоги, благодійних пожертв або безоплатної допомоги). В рамках відкритого кримінального провадження призначені додаткові обшуки, проводиться збір доказів та встановлюються всі причетні до злочину особи. Наразі одного із зловмисників затримано в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Відділ комунікації поліції Дніпропетровської області