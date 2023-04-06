За розкрадання коштів на ремонті системи опалення судитимуть директора комунального підприємства

За процесуального керівництва Черкаської окружної прокуратури скеровано до суду обвинувальний акт стосовно директора одного з комунальних підприємств міста Черкаси за фактами розтрати чужого майна, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем в особливо великих розмірах та службового підроблення, що призвело до тяжких наслідків (ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366 КК України).

Слідством встановлено, що між комунальним підприємством з обслуговування об’єктів комунальної власності та фізичною особою – підприємцем було укладено договір підряду на капітальний ремонт системи опалення приміщення.

У подальшому директор комунального закладу отримав від підрядної організації акти приймання виконаних будівельних робіт, а також інші фінансові документи та, достовірно знаючи про внесені в звітну документацію завідомо неправдиві відомості щодо використання матеріалів та їх обсягів, підписав їх та передав на виконання, внаслідок чого місцевому бюджету завдано збитків на суму понад 700 тис. грн.

Також прокурором заявлено позов до директора комунального підприємства про відшкодування завданих збитків.

Досудове розслідування в кримінальному провадженні здійснювалося працівниками СВ Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області за сприяння співробітників Управління СБУ в Черкаській області

Довідково: санкція ч. 5 ст. 191 КК України передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна; санкція ч. 2 ст. 366 КК України передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від двох до п’яти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, зі штрафом від двохсот п’ятдесяти до семисот п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину й не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Черкаської обласної прокуратури