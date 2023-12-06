За розкрадання понад ₴1,7 млн. на закупівлі насосів судитимуть посадовця ПрАТ «Київводоканал» та підрядника

Київською міською прокуратурою скеровано до суду обвинувальний акт відносно посадовця ПрАТ «Київводоканал» та керівника комерційної фірми за фактом розтрати понад 1,7 млн гривень (ч. 5 ст. 191 КК України).

Досудовим розслідуванням встановлено, що Київводоканал оголосив тендер на закупівлю глибинних насосів. З метою привласнення коштів посадовці Київводоканалу залучили у протиправну схему керівника підконтрольного та наближеного підприємства та уклали з ним договір поставки глибинних насосів, за цінами значно вище ринкових.

Різницю у вартості, що сягає понад 1,7 млн гривень, учасники оборудки розподілили між собою.

В рамках кримінального провадження правоохоронці провели низку обшуків, під час яких вилучено договори про надання послуг поставки, чорнові записи, мобільні телефони та акти розрахунків.

Наразі обвинувальний акт відносно одного із посадовців ПрАТ «Київводоканал» та підрядника скеровано до суду. Іншого учасника злочинної схеми – посадовця ПрАТ «Київводоканал» оголошено в розшук та матеріали відносно нього виділені в окреме провадження.

Санкція статті передбачає до дванадцяти років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.

Досудове розслідування здійснювалось слідчими СУ ГУ НП в м. Києві за оперативного супроводження УСР в м. Києві ДСР Нацполіції.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Київської міської прокуратури