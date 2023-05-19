За розкрадання понад ₴13 млн. на ремонті доріг на Херсонщині судитимуть ексголову селищної ради та його спільників

Прокурори Херсонської обласної прокуратури затвердили та скерували до суду обвинувальний акт стосовно колишнього голови однієї із селищних рад та двох підприємців за фактами заволодіння та розтрати чужого майна шляхом зловживання службовим становищем, вчиненої за попередньою змовою групою осіб, а також внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей (ч. ч. 3, 5 ст. 191, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366 КК України).

Слідством встановлено, що впродовж 2017-2020 років посадовець організував схему по заволодінню бюджетними коштами, виділених селищній раді для проведення капітального ремонту доріг. До злочинної оборудки він залучив інженера з технічного нагляду, підлеглого-секретаря ради та двох приватних підприємців.

Фігуранти вносили в акти завідомо неправдиві відомості про хід ремонту, вартість матеріалів та об’єми виконаних робіт.

Як наслідок, неякісний ремонт проведено на 26 проїжджих частинах Херсонського району та надлишково перераховано на рахунок підрядника бюджетні кошти у розмірі 13,2 млн грн, які спільники привласнили.

Задля забезпечення цивільного позову у кримінальному провадженні, судом задоволено клопотання прокурора та арештовано майно обвинувачених на суму 6,2 млн грн.

Спеціальне досудове розслідування здійснювалось слідчим управлінням ГУНП в Херсонській області.

Нагадаємо, на розгляді суду вже перебувають обвинувальні акти стосовно інших учасників групи – секретаря та інженера з технагляду.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину й не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Херсонської обласної прокуратури