За розкрадання понад ₴9 млн. на ремонті спортивних майданчиків парку «Муромець» судитимуть посадовців та підрядників

Деснянською окружною прокуратурою міста Києва скеровано до суду обвинувальний акт відносно п’ятьох осіб – директора комунального підприємства, двох комерційних директорів підрядної організації та двох інженерів з технічного нагляду за фактами розтрати бюджетних коштів у великих та в особливо великих розмірах та службового підроблення (ч. 4, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366 КК України).

Згідно з матеріалами слідства, наприкінці 2021 року комунальне підприємство виступило замовником робіт з проведення капітального ремонту спортивних майданчиків в одному з найбільших столичних парків «Муромець».

Сума договорів підряду становила понад 32 млн гривень.

Незважаючи на відсутність на балансі комунального підприємства земельної ділянки та споруд, що підлягали ремонту, підрядна організація – переможець тендеру, провела там роботи, при цьому не в повному обсязі та без будь-яких дозвільних документів.

Таким чином директор комунального підприємства, вступивши у злочинну змову з комерційними директорами підрядної організації та за пособництва інженерів з технічного нагляду вчинили розтрату бюджетних грошових коштів, перерахувавши понад 9 млн грн приватному підприємству за фактично невиконані роботи.

Всім підозрюваним на етапі досудового розслідування судами обрані запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою із альтернативою застави. Загальна сума внесених застав перевищує 6 млн гривень.

З метою відшкодування збитків, заподіяних територіальній громаді міста Києва, прокуратурою пред’явлено цивільний позов.

Фігурантам провадження загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Досудове розслідування здійснювалось слідчим відділом Деснянського УП ГУ НП в м. Києві за оперативного супроводу співробітників ГУ ВБ СБ України та процесуального керівництва Деснянської окружної прокуратури міста Києва.

Київська міська прокуратура