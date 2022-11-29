За розпусні дії щодо 5-річного хлопчика судитимуть жителя Дніпропетровщини (ФОТО)

За процесуального керівництва ювенальних прокурорів Слобожанської окружної прокуратури скеровано до суду обвинувальний акт стосовно жителя Дніпровського району за фактом вчинення розпусних дій щодо малолітньої дитини (ч. 2 ст. 156 КК України).

За даними слідства, у вересні 2022 року 35-річний чоловік під’їхав до 5-річного хлопчика, який грався біля свого будинку. Під вигаданим приводом пригостити солодощами зловмисник відвіз дитину до покинутої будівлі та вчинив розпусні дії. Наразі обвинувачений перебуває під вартою.

Примітка: відповідно до статті 62 Конституції України, особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Дніпропетровської обласної прокуратури