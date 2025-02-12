За розпусні дії стосовно 11-річної подружки доньки жителя Миргородщини засуджено до 6 років ув’язнення

За публічного обвинувачення Миргородської окружної прокуратури 32-річного місцевого жителя визнано винним в ухиленні від відбування покарання у виді громадських робіт та вчиненні розпусних дій щодо малолітньої особи (ч. 2 ст. 389, ч. 2 ст. 156 КК України).

За даними слідства, чоловік, будучи засудженим за спричинення дружині легких тілесних ушкоджень до громадських робіт, ухилився від виконання покарання.

Окрім цього, у липні 2024 року, перебуваючи за місцем проживання у стані алкогольного сп’яніння, він скористався відсутністю сторонніх осіб та вчинив розпусні дії стосовно 11-річної подружки своєї доньки, яка прийшла за особистими речами.

Судом чоловіка засуджено за ч. 2 ст. 389 КК України до пробаційного нагляду на строк 1 рік та за ч. 2 ст. 156 КК України – до позбавлення волі на 6 років.

Шляхом поглинання менш суворого покарання більш суворим та приєднання невідбутої частини чоловіку призначене остаточне покарання – 6 років та майже місяць за ґратами.

До набрання вироком законної сили обвинувачений перебуватиме під вартою.

Пресслужба Полтавської обласної прокуратури