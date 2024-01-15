За розстріл авто з цивільними, які евакуювалися на Чернігівщині при спробі судитимуть російського окупанта  

Прокурорами Прилуцької окружної прокуратури в порядку спеціального досудового розслідування направлено до суду обвинувальний акт стосовно військовослужбовця рф за фактом порушення законів та звичаїв війни, вчинених групою осіб, поєднаних з умисними вбивствами (ч. 1 ст. 28 ч. 2 ст. 438 КК України).

За даними слідства, у березні 2022 року, намагаючись виїхати в більш безпечне місце, 8 цивільних мешканців Прилуцького району, у тому числі 3 дітей, на автомобілях «Skoda Superb» та «Renault Mеgane» прямували з Ніжинського району в сторону м. Ічня Прилуцького району.

На автодорозі між селами Івангород та Крупичполе назустріч цивільним автомобілям рухались військовослужбовці РФ, у тому числі обвинувачений, на двох броньованих машинах (типу «Тигр»). Цивільні транспортні засоби не мали ніяких позначень, окрім реєстраційного номеру, та не становили будь-якої загрози, проте військові держави-агресора безпричинно обстріляли їх з автоматів та кулемету.

Внаслідок обстрілу водій автомобіля «Skoda Superb» загинув, його пасажир отримав поранення. Інші цивільні особи не постраждали.

Крім того, обвинувачений разом зі спільником знищили автомобіль «Skoda Superb», здійснивши у подальшому постріли в його газовий балон.

Перебуваючи на місці, військовий РФ засобами телефонного зв’язку доповів командиру про те, що їм вдалось розстріляти лише одну автівку та водія.

За вчинене обвинуваченому загрожує покарання у виді позбавлення волі на строк до 15 років або довічне позбавлення волі.

Спеціальне досудове розслідування здійснювалося слідчими Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області за оперативного супроводу відділу протидії кіберзлочинам в Чернігівській області Департаменту кіберполіції.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Чернігівської обласної прокуратури