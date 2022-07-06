За розтрату ₴2 млн. на реконструкції навчальних закладів судитимуть начальника управління освіти столичної РДА

Прокурорами Київської міської прокуратури скеровано до суду обвинувальний акт відносно начальника управління освіти Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації за обвинуваченням у розтраті чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненого за попередньою змовою групою осіб, повторно, у великих та особливо великих розмірах та у службовому підробленні. (ч. 3, 4, 5 ст. 191, ч. 1, 2 ст. 366 КК України)

Згідно з матеріалами слідства, у грудні 2020 року управління освіти Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації уклало 12 договорів з підрядними організаціями щодо виконання ремонтних робіт у закладах освіти на території Святошинського району в місті Києві.

У подальшому начальник управління освіти, достовірно знаючи, що до документів, які є підставою для перерахування коштів за виконання робіт (послуг), внесені неправдиві відомості, а саме завищено обсяги фактично виконаних будівельних робіт, підписав фіктивні акти приймання виконаних будівельних робіт на загальну суму близько 2 млн. грн., чим здійснив розтрату бюджетних коштів на вказану суму.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювалось слідчими СУ ГУНП у м. Києві, за оперативного супроводу УСР у м. Києві ДСР НП України.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Київська міська прокуратура