За розтрату ₴3,5 млн., виділених для боротьби з COVID-19 судитимуть 2-х керівників комунального медзакладу Одеської облради

Прокурори Одеської обласної прокуратури скерували до суду обвинувальні акти стосовно двох заступників керівника одного з медичних комунальних підприємств Одеської обласної ради за фактом розтрати бюджетних коштів, виділених на боротьбу з коронавірусною хворобою (ч. 5 ст. 191 КК України).

Слідством встановлено, що один із заступників, виконуючи обов’язки керівника медзакладу, у квітні 2021 року, без проведення тендеру, уклав угоду з постачальником про закупівлю для медиків респіраторних масок для захисту дихальних шляхів за ціною завищеною на понад 80%. Переплата на закупівлі склала понад 2 млн гривень.

В свою чергу, інший заступник, виконуючи обов’язки керівника медичного підприємства, у червні 2021 року, за тією ж схемою, без проведення тендеру, уклав угоду з постачальником про закупівлю для медиків засобів індивідуального захисту – оглядових рукавичок за ціною завищеною більш, ніж у 2,5 рази. Переплата на закупівлі склала понад 1,5 млн гривень.

Таким чином державному бюджету спричинено матеріальні збитки в особливо великих розмірах.

Наразі за клопотанням прокуратури обвинувачені відсторонені від займаних посад.

В рамках зазначених кримінальних проваджень з метою відшкодування збитків прокурорами пред’явлено цивільні позови.

Досудове розслідування у кримінальних провадженнях здійснювали слідчі СУ ГУНП в Одеській області за оперативного супроводу співробітників УСР в Одеській області ДСР НП України.

За цей злочин Законом передбачено до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Одеської обласної прокуратури