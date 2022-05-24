За розтрату ₴300 тис. бюджетних коштів на Київщині судитимуть експосадовицю сільради

За процесуального керівництва прокурорів Васильківського відділу Обухівської окружної прокуратури затверджено та скеровано до суду обвинувальний акт стосовно ексвиконуючої обов’язки голови однієї з сільських рад за фактом розтрати бюджетних коштів та службового підроблення (ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України).

Слідством встановлено, що будучи виконуючою обов’язки голови однієї з сільських рад колишнього Васильківського району Київської області, підозрювана підписала акти виконаних робіт з будівництва підпірної стіни. При цьому вона достовірно знала про те, що вказані роботи взагалі не виконувалися. На підставі підписаних документів з місцевого бюджету підряднику безпідставно перераховано 300 тис грн бюджетних коштів.

Досудове розслідування здійснювалося слідчими відділу поліції №1 Обухівського райуправління поліції ГУНП в Київській області.

З метою відшкодування завданих збитків заявлено цивільний позов.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Київська обласна прокуратура