​​За розтрату ₴800 тис. бюджетних коштів судитимуть ексдиректора та начальника відділу КП

Прокурори Обухівської окружної прокуратури затвердили та скерували до суду обвинувальний акт стосовно колишнього директора та начальника відділу комунального підприємства Васильківської міської ради за фактами службового підроблення та розтрати бюджетних коштів за попередньою змовою в особливо великому розмірі (ч. 5 ст. 191 та ч. 1 ст. 366 КК України).

Розслідуванням установлено, що обвинувачені протягом 2019 – 2020 років уклали угоди з ФОП на виконання ремонтних робіт автомобілів, які перебували на балансі комунального підприємства.

Начальник відділу, за узгодженим із директором підприємства планом на розтрату бюджетних коштів, виготовив акти приймання виконаних робіт з недостовірними відомостями та надав їх на підпис ФОП і директору. Надалі підприємством безпідставно перераховано 800 тис. грн бюджетних коштів за нібито виконані роботи.

Під час досудового розслідування на майно обвинувачених накладено арешт та заявлено цивільний позов з метою відшкодування завданих збитків.

Досудове розслідування здійснювалося слідчими Обухівського райуправління поліції ГУНП в Київській області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Київська обласна прокуратура