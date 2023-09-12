За розтрату ₴811 тисяч під час купівлі генераторів судитимуть голову сільради на Київщині

Прокурори Бориспільської окружної прокуратури затвердили та скерували до суду обвинувальний акт стосовно голови однієї з сільських рад Київщини за фактом розтрати майна (ч. 5 ст. 191 КК України).

Розслідуванням встановлено, що обвинувачений уклав з товариством договір на поставку дизельних генераторів для об’єктів сільради, що мають електричне опалення.

В порушення умов договору, підприємство поставило генератори, які не відповідали специфікації та заявленим характеристикам. Вони суттєво відрізнялися за розмірами, вагою, маркою двигунів та мали значно меншу потужність. Незважаючи на це, посадовець підписав видаткові накладні на підставі яких здійснено оплату за товар.

Таким чином він здійснив розтрату 811 тисяч гривень бюджетних коштів.

За клопотанням прокуратури сільського голову відсторонено від посади, а на його майно накладено арешт.

Досудове розслідування здійснювалося Бориспільським райуправлінням ГУ Нацполіції в Київській області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Київська обласна прокуратура