За розтрату біоматеріалу майже на ₴4,5 млн. судитимуть екскерівницю Запорізького обласного центру служби крові

За процесуального керівництва Дніпровської окружної прокуратури м. Запоріжжя до суду скеровано обвинувальний акт стосовно ексдиректорки КНП «Запорізький обласний центр служби крові» Запорізької обласної ради за фактом розтрати чужого майна шляхом зловживання службовим становищем, в особливо великих розмірах (ч. 4, ч. 5 ст. 191 КК України).

Розслідуванням встановлено, що у 2020 році виконувачка обов’язків керівника комунального підприємства у сфері охорони здоров’я, маючи умисел на розтрату біоматеріалу, безпідставно прийняла рішення про переведення понад 600 літрів плазми крові з розряду лікувальної до розряду непридатної для лікування. У подальшому компоненти «непридатної» крові реалізовано комерційній структурі за заниженою вартістю, чим спричинено шкоду на загальну суму майже 4,5 млн грн.

Досудове розслідування у кримінальному проваджені здійснювалось слідчими Запорізького районного управління поліції Головного управління Нацполіції в Запорізькій області.

До відома: за середньою потребою 800 мл плазми крові на одного пацієнта цього біоматеріалу вистачило б для надання медичної допомоги 790 хворим.

Запорізька обласна прокуратура