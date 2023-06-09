За розтрату бюджетних коштів і службове підроблення судитимуть службову особу міської ради

Прокурори Вишгородської окружної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт стосовно службової особи виконавчого комітету Вишгородської міської ради за фактами внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей та розтрати чужого майна (ч. 1 ст. 366, ч. 4 ст.191 КК України).

Розслідуванням встановлено, що впродовж березня-травня 2022 року обвинувачена вносила неправдиві відомості до табелів обліку використання робочого часу щодо окремих працівників, які насправді в цей час своїх обов’язків не виконували і були відсутні на робочих місцях. У результаті вони безпідставно отримували заробітну плату.

Дії обвинуваченої призвели до розтрати бюджетних коштів на суму майже 125 тисяч гривень.

Досудове розслідування здійснювалося слідчими Вишгородського райуправління ГУНП в Київській області, оперативний супровід – ГУ СБ України у м. Києві та Київській області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Київська обласна прокуратура