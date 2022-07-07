За розтрату чужого майна судитимуть колишнього голову правління ПАТ «Діамантбанк»

Дарницькою окружною прокуратурою міста Києва скеровано до суду обвинувальний акт відносно колишнього голови правління ПАТ “Діамантбанк” за фактом розтрати чужого майна в особливо великих розмірах, в інтересах третіх осіб (ч. 5 ст. 191 КК України).

Згідно з матеріалами слідства, перебуваючи на посаді голови правління ПАТ «Діамантбанк» обвинувачений сприяв у прийнятті рішення та видачі кредитних коштів суб’єкту господарювання під заставу майнових прав, які, як виявилось, були фіктивними і не здатними покрити розмір кредиту.

Після припинення сплати по кредитному договору банк звернувся до суду про стягнення з позичальника кредитних коштів, а також інших платежів та штрафних санкцій. Однак, отримавши позитивне рішення суду, банк відмовився від виконання судового рішення та за сприяння голови правління прийняв рішення про безнадійність вказаного кредиту і його подальше списання.

Внаслідок прийняття такого рішення, боржник уникнув обов’язку повертати банку отриманий кредит та сплачувати штрафні санкції за невиплату кредитних платежів у встановлений договором строк на загальну суму понад 20 млн гривень.

Вказані збитки підтверджено експертизами.

Обвинувальний акт відносно ексголови правління скеровано до Дарницького районного суду м. Києва для розгляду по суті.

Досудове розслідування щодо інших службових осіб банку за фактами безпідставної видачі кредитів триває.

Київська міська прокуратура