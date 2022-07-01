За розтрату чверті мільйона гривень під час будівництві амбулаторії на Прикарпатті судитимуть начальника технагляду

За процесуального керівництва Калуської окружної прокуратури завершено розслідування у кримінальному провадженні щодо начальника відділу якості та здійснення технічного нагляду за фактом розтрати бюджетних коштів шляхом зловживання своїм службовим становищем, вчиненому за попередньою змовою групою осіб та службового підроблення ( ч.3 ст. 191, ч.2 ст.28, ч.1 ст.366 КК України).

За даними слідства, обвинувачений, здійснюючи технічний нагляд за виконанням робіт з будівництва амбулаторії сімейної медицини в Калуському районі, не перевірив обсяги виконаних підрядником робіт, якість їх виконання та відповідність будівельним нормам. Він підписав та засвідчив своєю печаткою фіктивний акт приймання виконаних будівельних робіт, в якому були внесені неправдиві дані щодо обсягу робіт, надавши цьому документу статусу офіційного.

На підставі цього підряднику з бюджету перераховано понад 250 тис. грн за не виконані роботи.

Обвинувальний акт щодо начальника технагляду прокурори передали до суду.

Щодо виконавців будівництва, які внесли неправдиві дані до актів виконаних робіт, досудове розслідування триває.

Івано-Франківська обласна прокуратура