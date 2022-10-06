За розтрату державних коштів судитимуть керівника київського підприємства

За процесуального керівництва Звенигородської окружної прокуратури до суду скеровано обвинувальний акт щодо керівника одного з підприємств міста Києва за фактом розтрати чужого майна в особливо великих розмірах та службового підроблення, що спричинило тяжкі наслідки (ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366 КК України).

За даними слідства обвинувачений, перебуваючи на посаді директора підприємства та виконуючи організаційно-розпорядчі функції, будучи службовою особою, уклав з місцевим органом виконавчої влади договір підряду з відновлення і підтримання сприятливого гідрологічного режиму та санітарного стану об’єкту водного фонду, розташованого на території однієї з територіальних громад Звенигородського району.

У подальшому вказана особа, використовуючи свої службові повноваження, склала завідомо неправдиві офіційні документи, в яких завищила обсяг і вартість фактично виконаних робіт, в результаті чого заволоділа державними коштами на суму 700 тис. грн.

Водночас разом з обвинувальним актом до суду скеровано цивільний позов в інтересах територіальної громади про відшкодування шкоди на вказану вище суму. З метою забезпечення цивільного позову на майно керівника підприємства накладено арешт.

У разі доведення вини правопорушнику загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Черкаської обласної прокуратури