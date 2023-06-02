За розтрату держмайна на ₴10 млн. судитимуть експрацівника Національного інституту раку

Київською міською прокуратурою скеровано до суду обвинувальний акт відносно колишнього працівника Національного інституту раку за фактами розтрати майна держави в особливо великих розмірах (ч. 3, ч. 5 ст. 191 КК України).

Розслідуванням встановлено, що протягом 2019-2020 років співробітнику Національного інституту раку, як матеріально-відповідальній особі було ввірено майно Інституту, а саме комп’ютерну техніку, балони з фреоном та лікарські засоби, які він розтратив, чим спричинив збитки державі на понад 10 млн гривень.

Обставини, які стали предметом досудового розслідування, були виявлені в ході проведення інвентаризацій Національним інститутом раку та підтверджені висновками судових експертиз.

З метою забезпечення відшкодування завданої державі шкоди за принципової позиції прокурорів Київської міської прокуратури ухвалою суду на майно обвинуваченого накладено арешт.

Прокурором з метою захисту інтересів держави до обвинуваченого пред’явлено цивільний позов.

Досудове розслідування злочинів, які призвели до завдання шкоди державі в особливо великих розмірах, здійснювалось СУ ГУ НП у м. Києві.

Примітка: відповідно до ч. 1 ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Київська міська прокуратура